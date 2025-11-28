Kryediplomati gjerman: Programet e reja të mbrojtjes të BE-së duhet të hapen për “partnerin gjeostrategjik” Turqinë

Ministri gjerman i Punëve të Jashtme, Johann Wadephul, ka deklaruar se Turqia është një aleat i hershëm dhe i besueshëm i NATO-s dhe duhet të përfshihet në programet e reja të mbrojtjes të Bashkimit Evropian (BE), raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media në Berlin me homologun e tij turk, Hakan Fidan, Wadephul tha se Gjermania e konsideron Turqinë si një “partner gjeostrategjik” të rëndësishëm dhe se do të dëshironte të hapë një “faqe të re” në marrëdhëniet midis dy vendeve.
“Unë besoj fuqishëm se programi SAFE i BE-së duhet të hapet për Turqinë dhe Mbretërinë e Bashkuar si partnerë të rëndësishëm të NATO-s”, tha shefi i diplomacisë gjermane, duke iu referuar programit të përbashkët të prokurimit të mbrojtjes së BE-së prej 150 miliardë eurosh për të rritur aftësitë mbrojtëse evropiane.
“Ne jemi të angazhuar në bisedime konstruktive mbi këtë çështje. Siç e kam theksuar tashmë, Turqia ka qenë gjithmonë një partner shumë i besueshëm dhe i qëndrueshëm i NATO-s. Si qeveri gjermane, ne kemi kërkuar ta çojmë marrëdhënien tonë dypalëshe në një nivel të ri dhe veçanërisht të forcojmë aspektin e sigurisë”, tha ai.
Wadephul gjithashtu theksoi se qëllimi i BE-së për të rritur aftësitë e saj mbrojtëse ka për qëllim të plotësojë dhe forcojë NATO-n, jo ta zëvendësojë atë.
– Dialogu strategjik me Turqinë
Lidhur me marrëdhëniet dypalëshe, Wadephul theksoi lidhjet e thella historike dhe kulturore midis Gjermanisë dhe Turqisë.
Ai tha se më shumë se 3 milionë turq jetojnë në Gjermani dhe janë bërë pjesë integrale e shoqërisë gjermane, duke shtuar se pak vende ndajnë lidhje kaq të ngushta shoqërore.
“Përtej kësaj lidhje të ngushtë, ekziston një arsye tjetër për bashkëpunimin tonë… realiteti i ri gjeopolitik me të cilën përballemi sot. Si aleatë të NATO-s, Gjermania dhe Turqia ndajnë interesa të përbashkëta shumë të prekshme”, tha Wadephul.
Ai gjithashtu njoftoi se Berlini dhe Ankaraja do të ringjallin mekanizmin e tyre të “dialogut strategjik” në nivelet e Ministrisë së Punëve të Jashtme në fillim të vitit të ardhshëm.
– Një “kapitull i ri” në lidhjet BE-Turqi
Duke folur për marrëdhëniet midis BE-së dhe Turqisë, Wadephul riafirmoi mbështetjen e Gjermanisë për bashkëpunim më të ngushtë dhe tha se Berlini është gati të ndërmarrë hapa për të përshpejtuar procesin e bllokuar të anëtarësimit të Turqisë në BE.
“Turqia është bërë një partnere kyçe në shumë fusha, prandaj është qartë në interesin tonë të forcojmë bashkëpunimin midis BE-së dhe Turqisë. Nëse Turqia dëshiron t’i bashkohet BE-së dhe unë e kuptoj dëshirën e saj për ta bërë këtë, atëherë ajo do të ketë një partner të besueshëm dhe miqësor në Gjermani”, tha ministri gjerman.
“Sigurisht, i takon Turqisë nëse dëshiron ta ndjekë këtë rrugë ose jo. Megjithatë, unë besoj se ne, si BE, duhet t’i zgjatim dorën edhe Turqisë dhe të forcojmë kanalet tona të komunikimit. Tani është koha për të hapur një faqe të re”, shtoi ai.