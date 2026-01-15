Kryediplomati iranian: OKB-ja dhe ministrat e jashtëm të dënojnë ndërhyrjen e huaj në vend

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi u ka kërkuar Kombeve të Bashkuara dhe homologëve të tij të huaj të dënojnë “ndërhyrjen e huaj” mes protestave antiqeveritare që kanë përfshirë vendin, transmeton Anadolu.
Në një letër drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, Komisionerit të Lartë të OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk si dhe ministrave të Jashtëm të vendeve të ndryshme, Araghchi i përshkroi protestat e fundit në Iran si “veprime të ngjashme me ISIS-in, terroriste dhe të dhunshme”.
Ai tha se protestat që filluan më 28 dhjetor për çështje ekonomike u “shfrytëzuan nga elementë terroristë, duke i shndërruar këto protesta paqësore në trazira të armatosura”.
“Ka pasur raste prerje kokash, djegie të njerëzve të gjallë, sulme brutale ndaj oficerëve të zbatimit të ligjit dhe qytetarëve të zakonshëm, përdorim të gjerë të armëve të ndryshme të zjarrit si dhe djegie dhe shkatërrim të plotë të një numri të konsiderueshëm ambulancash, kamionësh zjarrfikës, qendrash mjekësore dhe vendeve banesore, publike dhe fetare”, shkroi ai në letër.
“Këto modele sjelljeje tregojnë se protestat paqësore u rrëmbyen nga terroristë që ishin qartësisht të trajnuar paraprakisht për akte të tilla të dhunshme”, pohoi ai. Protestat fillimisht shpërthyen në Pazarin e Madh të Teheranit, qendra e aktivitetit ekonomik në kryeqytetin iranian dhe më vonë u përhapën në qytete të tjera në fund të muajit të kaluar.
Irani ka akuzuar SHBA-në dhe Izraelin për mbështetjen e “rebelëve” ndërsa me gjyqësorin e vendit premton “asnjë butësi” ndaj atyre të përfshirë në dhunë. Araghchi pretendon se një “numër i konsiderueshëm” i personelit të zbatimit të ligjit u vranë ose u plagosën gjatë protestave, duke shtuar se kjo “tregon përmbajtjen e ushtruar nga zbatimi i ligjit dhe dhunën e rëndë të shkaktuar nga terroristët”.
Kryediplomati iranian i denoncoi deklaratat e SHBA-së mbi protestat si “të papërgjegjshme dhe provokuese”.
“Mosrespektimi i tyre i hapur ndaj ligjit ndërkombëtar dhe kërcënimet e përsëritura për të përdorur forcën përbëjnë shkelje të rënda të parimeve të ligjit ndërkombëtar dhe Kartës së OKB-së, të cilat ndalojnë nxitjen e terrorizmit, inkurajimin e dhunës dhe ndërhyrjen në punët e brendshme të shteteve të tjera”, tha Araghchi.
“Pranimi i qartë nga një ish-Sekretar i Shtetit të SHBA-së se agjentët e Mossadit të regjimit izraelit janë midis rebelëve është shembull i qartë i përfshirjes së Izraelit në dhunën terroriste”, tha ai duke iu referuar Mike Pompeo-s.
“Shfrytëzimi i turpshëm i protestave paqësore për qëllime politike dhe rrezikimi i jetës së qytetarëve iranianë nga zyrtarët amerikanë është plotësisht në përputhje me qasjen që SHBA-ja ka ndjekur përmes vendosjes së sanksioneve ekonomike, të cilat shkelin të drejtën për jetë dhe zhvillim ekonomik, duke rezultuar në situatën aktuale. Prandaj, pretendimet mashtruese nga zyrtarët amerikanë për mbështetjen e të drejtave të njeriut në Iran janë të turpshme”, deklaroi ai.
Araghchi tha se qeveria iraniane është “plotësisht e vetëdijshme për detyrimet e saj për të drejtat e njeriut” ndaj qytetarëve të saj dhe ka marrë “të gjitha masat e nevojshme për të ushtruar përmbajtje maksimale”, ndërsa përmbush “detyrën e saj për të mbrojtur popullin e saj dhe për të ruajtur rendin publik dhe sigurinë kombëtare”.
Tensionet janë përshkallëzuar midis Iranit dhe SHBA-së pas protestave, me raportime që sugjerojnë se presidenti Donald Trump po peshon mundësitë për të ndërhyrë ushtarakisht në vend. Zyrtarët iranianë thonë se janë të hapur për negociata me SHBA-në, por janë gjithashtu të përgatitur nëse Washingtoni vendos të ndërmarrë veprime ushtarake.
Autoritetet iraniane nuk kanë publikuar shifra zyrtare mbi viktimat ose të ndaluarit. Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA), një grup me seli në SHBA, vlerëson se mbi 2.600 njerëz janë vrarë, përfshirë protestues dhe personel sigurie.