Kryediplomati jordanez mbërrin në Siri për bisedime koordinuese të nivelit të lartë

Ministri i Jashtëm i Jordanisë, Ayman Safadi mbërriti sot në Damask për të bashkë-kryesuar seancën e tretë të Këshillit të Lartë Koordinues Jordanezo-Sirian, me qëllim forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe zgjerimin e bashkëpunimit midis dy vendeve, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm sirian Asaad al-Shaibani priti homologun Safadi në Aeroportin Ndërkombëtar të Damaskut, njoftoi agjencisë siriane arabe e lajmeve (SANA). Ministria e Jashtme e Jordanisë tha se takimet do të përqendrohen në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe ndjekjen e zbatimit të marrëveshjeve të arritura gjatë sesionit të dytë të këshillit, mbajtur në Aman në prill.
Të dy palët pritet të nënshkruajnë memorandume mirëkuptimi dhe programe ekzekutive që synojnë zgjerimin e partneritetit të tyre strategjik dhe avancimin e interesave të përbashkëta, tha ministria të dielën në një deklaratë.
Këshilli shërben si kornizë për koordinimin e bashkëpunimit dypalësh dhe shqyrtimin e progresit në marrëveshjet midis dy vendeve fqinje. Më 18 prill 2025, Siria dhe Jordania ranë dakord të themelojnë Këshillin e Lartë Koordinues për të forcuar bashkëpunimin në disa sektorë, përfshirë energjinë, shëndetin, industrinë, tregtinë, transportin dhe bujqësinë.