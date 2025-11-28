Kryediplomati kinez do të vizitojë Rusinë për konsultime të sigurisë

Ministri i Punëve të Jashtme i Kinës, Wang Yi do të vizitojë Rusinë për raundin e 20-të të konsultimeve strategjike të sigurisë midis Pekinit dhe Moskës të planifikura për 1 dhe 2 dhjetor, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Mao Ning tha se të dy vendet mbajnë shkëmbime të rregullta mbi “çështje të mëdha me interes të ndërsjellë që kanë rëndësi strategjike dhe gjithëpërfshirëse”, përmes mekanizmit të konsultimeve strategjike të sigurisë.
Mao tha se “Pekini dhe Moska janë partnerë gjithëpërfshirës strategjikë të koordinimit për një epokë të re”.
Ajo shtoi se qëllimi i konsultimit është “të ketë shkëmbim të thellë pikëpamjesh mbi çështjet ndërkombëtare dhe rajonale me interes të ndërsjellë dhe të forcojë komunikimin dhe koordinimin mbi çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me interesat strategjike të sigurisë së të dy vendeve”.