Kryediplomati saudit: Vdekjet në Gaza duhet ndalur dhe të nisë rindërtimi

Ministri i Punëve të Jashtme i Arabisë Saudite, Faisal bin Farhan, ka bërë thirrje për ndalimin e menjëhershëm të vrasjeve në Gaza dhe rindërtimin e enklavës, duke deklaruar se “vdekjet në Gaza nuk janë ndalur” pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit me Izraelin, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë një paneli në Konferencën e Sigurisë në Mynih, ministri saudit tha se armëpushimi ka dështuar të ndalë humbjet e jetëve në Gaza, duke theksuar nevojën për t’i dhënë fund dhunës dhe për të nisur rindërtimin e territorit të shkatërruar.
Princi Faisal gjithashtu theksoi nevojën për ruajtjen e unitetit të Gazës dhe Bregut Perëndimor, duke deklaruar se stabiliteti në Gaza është thelbësor për këtë qëllim. Ai theksoi rëndësinë e adresimit të të drejtave palestineze, përfshirë të drejtën për vetëvendosje.
Deklaratat e tij vijnë në një kohë tensionesh të shtuara në Bregun Perëndimor, pasi qeveria izraelite të dielën miratoi masa që synojnë ndryshimin e realitetit ligjor dhe civil në këtë territor, përfshirë zgjerimin e kompetencave të zbatimit në zonat e përcaktuara si A dhe B.
Një marrëveshje armëpushimi e 10 tetorit i dha fund luftës 2-vjeçare të Izraelit, e cila filloi më 8 tetor të vitit 2023. Autoritetet palestineze deklarojnë se konflikti ka vrarë të paktën 72 mijë palestinezë, ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë dhe ka shkaktuar shkatërrim të gjerë, duke prekur 90 për qind të infrastrukturës civile.
OKB-ja vlerëson se kostoja e rindërtimit në Rripin e Gazës arrin në rreth 70 miliardë dollarë.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, të paktën 591 palestinezë janë vrarë dhe mbi 1.578 të tjerë janë plagosur nga sulmet izraelite vetëm që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.
Mynihu po organizon Konferencën e 62-të të Sigurisë nga sot deri të dielën nën masa të rrepta të sigurisë, ndërsa diplomatët e përshkruajnë periudhën aktuale si më të trazuarën që nga përfundimi i Luftës së Ftohtë, të shënuar nga konflikte në përshkallëzim dhe pasiguri në rritje mbi të ardhmen e rendit global.