Kryediplomati turk do të zhvillojë vizitë zyrtare në Libi

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan do të zhvillojë vizitë zyrtare në Libi të martën dhe të mërkurën, thanë burime të Ministrisë së Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Fidan do të zhvillojë takime në Tripoli dhe Bengazi si pjesë e vizitës së tij, thanë burimet.
Gjatë bisedimeve, Fidan pritet të diskutojë në mënyrë gjithëpërfshirëse pikat e rendit të ditës që synojnë forcimin e marrëdhënieve Turqi-Libi bazuar në lidhjet historike të vëllazërisë dhe një kuptim të përfitimit të ndërsjellë në të gjitha fushat, veçanërisht lidhjet politike, tregtare, energjetike, ushtarake dhe të mbrojtjes.
Fidan pritet të shkëmbejë mendime mbi zhvillimet e fundit në procesin politik të Libisë, të nënvizojë rëndësinë që Turqia i kushton stabilitetit të Libisë dhe të theksojë se Ankaraja po ndjek nga afër nismat e SHBA-së dhe procesin politik të udhëhequr nga OKB-ja.
Bazuar në prioritetin e arritjes së paqes së qëndrueshme dhe ruajtjes së qetësisë në Libi, Fidan pritet të zhvillojë konsultime mbi kontributet e mundshme të Turqisë në hapat e ndërmarrë nën pronësinë dhe udhëheqjen libiane.
Si reflektim i qasjes së Turqisë për të mos bërë dallime midis perëndimit, lindjes dhe jugut të Libisë nën politikën e saj “Një Libi”, Fidan pritet të theksojë vendosmërinë e Ankarasë për të forcuar dialogun e saj me zyrtarët libianë.
Ai do të theksojë rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të përbashkëta të dy vendeve në Mesdheun Lindor në përputhje me një qasje të favorshme. Fidan pritet të shprehë dëshirën e Turqisë për të zhvilluar më tej bashkëpunimin ekzistues energjetik me Libinë mbi bazën e përfitimit të ndërsjellë dhe për të zbatuar projekte të reja.
Gjithashtu pritet të theksojë se vazhdimi i sigurt dhe i qëndrueshëm i aktiviteteve të kompanive turke, të cilat kanë një prani të konsiderueshme në Libi, veçanërisht në sektorin kontraktues, do të kontribuojë në avancimin dhe thellimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar.
Ai do të shkëmbejë mendime për zhvillimet rajonale dhe globale, veçanërisht për çështjen palestineze dhe situatën në Gjirin dhe Ngushticën e Hormuzit.
Kryediplomati turk do të nënvizojë nevojën për të forcuar dhe mbështetur përpjekjet për paqe të qëndrueshme në Palestinë dhe që komuniteti ndërkombëtar të miratojë qëndrim parimor, të vendosur dhe të unifikuar për këtë çështje.