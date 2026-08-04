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Kryediplomati turk Fidan diskuton për krizat e vazhdueshme globale me homologët e tij

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan diskutoi për krizat e vazhdueshme globale me disa nga homologët e tij gjatë telefonatave gjatë javës së kaluar, transmeton Anadolu.

Më 31 korrik, ai foli në telefon me ministrin e Jashtëm saudit, Faisal bin Farhan. Dy ministrat diskutuan mbi zhvillimet e fundit në rajon dhe përpjekjet për t’i dhënë fund konflikteve të vazhdueshme.

Më 1 gusht, Fidan zhvilloi një telefonatë me ministrin e Jashtëm iranian, Abbas Araghchi. Ata diskutuan për zhvillimet e fundit në procesin e negociatave në vazhdim.

“Turqia do të vazhdojë përpjekjet e saj për t’i dhënë fund konflikteve në rajonin tonë dhe për të vendosur paqe të qëndrueshme”, tha Fidan gjatë bisedës telefonike.

Më 3 gusht, Fidan foli me ministrin e Jashtëm të Kuvajtit, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. Gjatë bisedës, të dy ministrat diskutuan për zhvillimet e fundit në rajon.

Më vonë të njëjtën ditë, Fidan e përgëzoi Zulfikar Zeynula, kryetar i Partisë Demokratike Turke të Maqedonisë së Veriut, për emërimin e tij si ministër i shtetit dhe i uroi sukses në detyrën e tij të re.

Gjithashtu më 3 gusht, Fidan foli me sekretarin e ri të Jashtëm të Britanisë, Ed Miliband.

Duke uruar homologun e tij britanik për emërimin e ri, Fidan diskutoi për situatën aktuale në Lindjen e Mesme, veçanërisht në Gaza, zhvillimet e fundit në luftën Rusi-Ukrainë dhe përpjekjet e vazhdueshme për t’i dhënë fund konflikteve në rajon.

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