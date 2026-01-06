Kryediplomati turk kritikon politikën e BE-së ndaj anëtarësimit të Turqisë

Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, kritikoi të hënën politikën e Bashkimit Evropian(BE) mbi përpjekjen e Turqisë për t’u bashkuar me bllokun, duke theksuar se Ankaraja ka kërkuar prej kohësh anëtarësim të plotë në BE, por se pengesat politike e kanë penguar këtë të realizohet, transmeton Anadolu.
Në një intervistë me transmetuesin publik portugez RTP, Fidan vuri në dukje se pamundësia e Turqisë për t’u integruar plotësisht me BE-në, përfshirë edhe si anëtare e plotë, përfaqëson një mundësi historike të humbur si për Turqinë ashtu edhe për Evropën, duke argumentuar se bashkëpunimi më i thellë mund të kishte sjellë përfitime strategjike të gjera.
Lidhjet midis BE-së dhe Turqisë ai i cilësoi si “historike” dhe tha se të dyja palët plotësojnë njëra-tjetrën në mënyrë strukturore.
Duke theksuar ekonominë dinamike, popullsinë e re, industrinë e përparuar të mbrojtjes dhe pozicionin gjeografik strategjik të Turqisë, Fidan tha se integrimi i kapacitetit ushtarak dhe ndikimit rajonal të Turqisë me BE-në mund të krijojë një partneritet historik që i sjell dobi si rajonit ashtu edhe botës në përgjithësi.
Ai nënvizoi se ndërsa blloku ka arritur të krijojë një strukturë mbikombëtare, ai kurrë nuk ka arritur të ndërtojë një bashkim vërtet civilizues.
Më tej ai shtoi se bota sot ka nevojë për unitet dhe integritet që tejkalon qytetërimet, duke lejuar kulturat e ndryshme të kontribuojnë kolektivisht.
Duke iu referuar Gazës, Fidan theksoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të ushtrojë presion të vazhdueshëm për të siguruar hyrjen e pandërprerë të ushqimit, strehimit dhe ndihmës humanitare të mjaftueshme, veçanërisht ndërsa kushtet e dimrit përkeqësohen.
Kryediplomati turk vuri në dukje se megjithëse është në fuqi një armëpushim i brishtë dhe është lejuar ndihmë e kufizuar në Gaza, kjo mbetet e pamjaftueshme dhe se lejimi i civilëve të përballen me urinë, zhvendosjen dhe ekspozimin është moralisht i papranueshëm.
Lidhurn me luftën Rusi-Ukrainë, Fidan tha se Turqia mbështet integritetin territorial dhe sigurinë e Ukrainës, por vazhdimisht ka besuar se konflikti mund të zgjidhet vetëm përmes dialogut, një armëpushimi dhe diplomacisë.
Ai vuri në dukje se lufta ka evoluar përtej një konflikti dypalësh, duke shkaktuar përçarje të thella politike dhe ekonomike, duke shkaktuar kriza energjie dhe ushqimore dhe duke kontribuar në një paqëndrueshmëri më të gjerë globale.
Turqia mbështet iniciativat e paqes, duke përfshirë përpjekjet e administratës Trump, theksoi Fidan duke vënë në dukje se përpjekjet e gjata të ndërmjetësimit të Ankarasë përputhen me iniciativat diplomatike të transportit që synojnë të bashkojnë palët.
Ai theksoi se Turqia mbetet i vetmi vend i aftë t’i sjellë të dyja palët në tryezën e negociatave dhe se Ankaraja do të vazhdojë të bëjë gjithçka që është e mundur për të ndihmuar në përfundimin e asaj që ai e përshkroi si një luftë të pakuptimtë dhe shkatërruese.