Kryediplomatja sllovene kritikon Trumpin për kërcënimet për të pushtuar Grenlandën dhe Kanalin e Panamasë

Ministrja e Jashtme sllovene Tanja Fajon kritikoi presidentin e zgjedhur të SHBA-së, Donald Trump, për kërcënimet për të marrë kontrollin e Grenlandës dhe Kanalit të Panamasë, transmeton Anadolu.

“Sllovenia nuk pranon ndryshimin e kufijve të njohur ndërkombëtarisht, as me armë dhe as me forcë”, i tha Fajon Agjencisë Sllovene të Shtypit (STA) pas një sesioni qeveritar.

Fajon tha se deklaratat e Trumpit tregojnë qëndrimin e tij agresiv të politikës së jashtme.

“Ata shkaktuan shumë shqetësime, dhimbje koke dhe ankth në një kohë kur jemi dëshmitarë të mosrespektimit të sundimit të ligjit, ligjit ndërkombëtar dhe Kartës së OKB-së në gjithë botën”, tha Fajon.

Ajo vlerësoi se reagimet fillestare ndaj deklaratave të Trumpit nga Danimarka dhe territori i saj autonom i Grenlandës tregojnë se ai dëshiron të krijojë rrugën e tij.

“Nëse do të shfaqeshin tendenca të dhunshme për bashkim, kjo do të ishte jashtëzakonisht shqetësuese”, shtoi Fajon.

Trump rindezi propozimin e diskutueshëm të hënën në platformën e tij “Truth Social”, duke deklaruar: “Grenlanda është një vend i jashtëzakonshëm dhe njerëzit do të përfitojnë jashtëzakonisht shumë nëse dhe kur të bëhet pjesë e kombit tonë. Ne do ta mbrojmë atë nga një botë shumë e keqe e jashtme. Ta bëjmë Grenlandën të madhe përsëri”.

Kryeministrja e Danimarkës, Mette Frederiksen, përsëriti qëndrimin e vendosur të vendit të saj për autonominë e Grenlandës të martën, pas thirrjeve të ripërtëritura nga Trump për marrjen e territorit të Arktikut nga Amerika.