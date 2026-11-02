Kryeministri belg ofron dorëheqjen për shkak të bllokimit të negociatave për buxhetin

Kryeministri i Belgjikës, Bart De Wever, i paraqiti dorëheqjen mbretit Philippe të hënën, pasi koalicioni i tij pesëpartiak nuk arriti të binte dakord për buxhetin e vitit 2027, por monarku e shtyu vendimin dhe njoftoi se do të zhvillojë konsultime me liderët e koalicionit, transmeton Anadolu.
“Mbreti e ka pezulluar vendimin e tij dhe nesër do të nisë konsultimet me kryetarët e partive të shumicës”, thuhet në një deklaratë të Pallatit Mbretëror të publikuar në platformën amerikane të mediave sociale X.
Sipas transmetuesit publik VRT, De Wever u takua me monarkun në Pallatin Mbretëror në Bruksel për më shumë se 90 minuta, në një kohë tensionesh lidhur me përpjekjet për të zgjidhur mungesën buxhetore prej 10 miliardë eurosh.
Negociatat kanë ngecur prej javësh, ndërsa mosmarrëveshjet thuhet se përqendrohen te partia socialiste flamande Vooruit dhe Lëvizja Reformiste (MR), e qendrës së djathtë frankofone.
De Wever kishte përjashtuar mundësinë që vendi të hynte në vitin e ri me një buxhet të përkohshëm, i cili do t’i mundësonte qeverisë të vazhdonte funksionimin sipas kuadrit të shpenzimeve të vitit të kaluar.
Sipas sistemit kushtetues të Belgjikës, mbreti mund të refuzojë ta pranojë dorëheqjen e kryeministrit ose ta mbajë atë në shqyrtim, për t’u dhënë partnerëve të koalicionit më shumë kohë për të arritur një marrëveshje.
Një alternativë tjetër është pranimi i dorëheqjes, duke e lënë qeverinë në detyrë me kompetenca të kufizuara deri në arritjen e një marrëveshjeje të re politike.
Ngërçi i fundit vjen pas një krize të ngjashme në fund të vitit 2025, kur qeveria federale u përpoq të identifikonte rreth 10 miliardë euro kursime.
Në atë kohë, De Wever i kërkoi mbretit një zgjatje prej 50 ditësh, në vend që të ofronte dorëheqjen.
Koalicioni përfundimisht arriti një marrëveshje më 24 nëntor, duke siguruar kursime prej 9,2 miliardë eurosh.