Kryeministri britanik ndan 10 milionë paund për sigurinë e xhamive

Kryeministri britanik, Keir Starmer ka ndarë 10 milionë paund për të forcuar sigurinë në xhamitë dhe qendrat e komunitetit mysliman në të gjithë Britaninë, pas një rritjeje të ndjeshme të krimeve të urrejtjes anti-myslimane.
Njoftimi u bë gjatë një vizite në Xhaminë Peacehaven në East Sussex, ku një sulm i dyshuar me zjarrvënie në fillim të këtij muaji dëmtoi hyrjen dhe një automjet aty pranë.
Financimi i ri do të mbështesë masa të përforcuara sigurie, duke përfshirë sistemet CCTV, instalimet e alarmit, gardhet mbrojtëse dhe personelin e sigurisë në vendet e cenueshme myslimane.
“Britania është një vend krenar dhe tolerant”, deklaroi Starmer. “Sulmet ndaj çdo komuniteti janë sulme ndaj të gjithë kombit tonë dhe vlerave tona. Ky financim do t’u ofrojë komuniteteve myslimane mbrojtjen që u nevojitet dhe që meritojnë.”
Statistikat e Ministrisë së Brendshme tregojnë një rritje prej 19 përqind të krimeve të urrejtjes anti-muslimane për vitin që përfundon në mars 2025, ku myslimanët përbëjnë 44 përqind të të gjitha incidenteve të urrejtjes me bazë fetare. Sulmi në Peacehaven, i cili aktualisht hetohet si krim urrejtjeje, rezultoi në dy arrestime, megjithëse ende nuk janë ngritur akuza.
Sekretarja e Brendshme Shabana Mahmood dënoi dhunën, duke e përshkruar zjarrvënien e qëllimshme si “një krim të tmerrshëm” me potencial për “pasojë shkatërruese”. Ajo theksoi të drejtën themelore për praktikimin e fesë pa frikë nga kërcënimi apo dhuna.
Gjatë vizitës së tij në xhami, Starmer dëgjoi nga pjesëtarët e komunitetit për traumën e shkaktuar nga sulmi. Të afërmit e një besimtari të rregullt përshkruan se si ai ishte tërhequr që nga incidenti, duke vënë në dukje: “Kjo xhami ishte jeta e tij”.
Financimi zgjeron Skemën ekzistuese të Sigurisë Mbrojtëse për Xhamitë, e cila tashmë ka ndarë 29.4 milionë paund këtë vit për të mbrojtur institucionet myslimane. Akeela Ahmed e British Muslim Trust mirëpriti burimet shtesë, duke vënë në dukje se shumë myslimanë janë “të frikësuar dhe të shqetësuar” derisa vendet e tyre të adhurimit përballen me sulme të përsëritura. /islamgjakova
