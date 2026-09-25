Kryeministri i Gjelbër gjerman Cem Ozdemir kritikohet për krahasimin e Partisë së Majtë me AfD-në

Kryeministri i shtetit gjerman Baden-Wurttemberg nga të Gjelbrit, Cem Ozdemir, ka paralajmëruar partinë e tij kundër bashkimit me një qeveri të udhëhequr nga Partia e Majtë në Berlin dhe ka deklaruar se Partia e Majtë socialiste duhet të vlerësohet me të njëjtin standard si Alternativa për Gjermaninë (AfD), parti kundër imigracionit, transmeton Anadolu.
Ozdemir, i cili drejton të Gjelbrit ambientalistë në një koalicion në Shtutgart, e akuzoi Partinë e Majtë për tolerim të “antisemitizmit” në degën e saj në Berlin dhe tha se disa deklarata të organizatës rajonale të partisë gjatë fushatës zgjedhore në muajt e fundit ishin thellësisht shqetësuese.
Ozdemir tërhoqi një paralele mes AfD-së, që kundërshton imigracionin dhe Partisë së Majtë në një intervistë për podcastin e Politico-s, duke pretenduar se përgjigjet e të dyja partive ndaj akuzave pas deklaratave të diskutueshme të disa figurave të tyre ishin të pakënaqshme dhe se të dyja duhet t’i nënshtrohen të njëjtit standard.
“Madje do të shkoja aq larg sa të thoja se këto deklarata (antisemite) e ndihmuan Partinë e Majtë të fitonte zgjedhjet, të paktën në lagjet Neukölln dhe Kreuzberg të Berlinit”, tha Ozdemir.
“Dhe tani duhet të ketë qartësi për këtë. Për çfarë qëndron Partia e Majtë?”, pyeti ai.
Deklaratat e tij shkaktuan reagime të zemëruara në rrjetet sociale nga mbështetësit e Partisë së Majtë. Disa thanë se Ozdemir kishte gabuar rëndë duke vendosur Partinë e Majtë socialiste dhe AfD-në e krahut të djathtë në të njëjtën peshore.
Të tjerë thanë se edhe ai mban përgjegjësi për politikat që ndihmuan në rritjen e AfD-së, pasi kishte shërbyer si ministër në qeverinë e mëparshme federale, e cila sipas tyre nxiti pakënaqësi publike.
Kandidatja kryesore e Partisë së Majtë në Berlin, Elif Eralp, i ka hedhur poshtë vazhdimisht akuzat për antisemitizëm ndaj saj dhe partisë. Ajo tha se drejtuesit e partisë ishin distancuar nga një numër i vogël incidentesh të izoluara në disa aktivitete të fushatës.
Ajo shtoi se Partia e Majtë kundërshton të gjitha format e racizmit dhe vuri në dukje se gjatë karrierës së saj ka qenë e përfshirë në projekte kundër antisemitizmit.
Partia e Majtë e Eralpit fitoi zgjedhjet për qytet-shtetin e Berlinit të dielën e kaluar me 25,7 për qind të votave, duke e dyfishuar më shumë se përqindjen e saj nga tre vjet më parë. Nëse ajo arrin të formojë një qeveri koalicioni në javët e ardhshme, do të bëhet kryebashkiakja e parë qeverisëse e qytet-shtetit me prejardhje migrante.
Gjatë fushatës, Eralp shprehu mbështetje për komunitetin palestinez të Berlinit dhe dënoi ashpër krimet e luftës të qeverisë së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Rripin e Gazës.
Ajo kritikoi koalicionin në largim të udhëhequr nga CDU-ja nën kryetarin qeverisës Kai Wegner, për anulimin e aktiviteteve pro-palestineze dhe përdorimin e forcës policore joproporcionale ndaj demonstruesve paqësorë.
Eralp premtoi se një qeveri rajonale e udhëhequr nga Partia e Majtë do t’i jepte fund masave represive policore ndaj protestave paqësore pro-palestineze në kryeqytet.
Kreu i Këshillit Qendror të Hebrenjve në Gjermani shprehu të dielën kundërshtimin ndaj një qeverie të udhëhequr nga Partia e Majtë në Berlin dhe u bëri thirrje partive të tjera të mos hyjnë në bisedime për koalicion me fituesen socialiste të zgjedhjeve.
Josef Schuster tha se ishte i shqetësuar për solidaritetin e Partisë së Majtë me demonstruesit pro-palestinezë që protestojnë kundër qeverisë izraelite. Ai e akuzoi partinë për deklarata antisemite dhe tha se një koalicion i udhëhequr nga Partia e Majtë do të nxiste “normalizimin e vazhdueshëm të urrejtjes ndaj hebrenjve”.