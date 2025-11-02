Kryeministri i Katarit: Autoriteti Palestinez duhet të jetë institucioni i vetëm për palestinezët

Kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, deklaroi për CNN se shpreson që Autoriteti Palestinez (PA) të bëhet institucioni i vetëm që përfaqëson palestinezët dhe të marrë përgjegjësinë për Gazën dhe Bregun Perëndimor.
Ai tha se aktualisht po zhvillohen bisedime ndërmjet fraksioneve palestineze për krijimin e një komiteti teknokratësh, i cili do të administrojë Gazën gjatë periudhës kalimtare dhe do të jetë i lidhur me Autoritetin Palestinez.
Sipas tij, pas reformave të nevojshme, ata duhet të marrin drejtimin e përbashkët të Gazës dhe Bregut Perëndimor, duke theksuar se “këto dy njësi nuk mund të ndahen”.
Në fund të intervistës, kryeministri i Katarit përsëriti se “nuk ka zgjidhje tjetër përveç zgjidhjes me dy shtete”, duke kritikuar politikanët izraelitë që mendojnë ndryshe. /mesazhi