Kryeministri i Sudanit kërkon gjykim ndërkombëtar për krimet e RSF në Darfur

Kryeministri i Sudanit, Kamil Idris, ka bërë thirrje që krimet e kryera nga forcat paramilitare RSF në qytetin El-Fasher të gjykohen në gjykata ndërkombëtare. Në një intervistë për gazetën zvicerane Blick, Idris tha se komuniteti ndërkombëtar ka bërë shumë pak për të ndaluar mizoritë dhe kërkoi që çdo krim të ndiqet penalisht.
Megjithatë, ai kundërshtoi vendosjen e trupave të huaja në Sudan, duke e quajtur atë një veprim “të paligjshëm” që do të cënonte sovranitetin e vendit. Idris kërkoi që të gjitha shtetet anëtare të OKB-së ta shpallin RSF-në “organizatë terroriste”.
Pas rënies së El-Fasherit më 26 tetor, qyteti i fundit nën kontrollin e ushtrisë në Darfur, janë raportuar ekzekutime, përdhunime dhe plaçkitje, që kanë shkaktuar reagime ndërkombëtare. Lufta civile ka ndarë vendin në dy pjesë, me ushtrinë që kontrollon veriun dhe qendrën, ndërsa RSF ka vendosur administratën e vet në perëndim. /mesazhi