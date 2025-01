Kryeministri japonez kërkon legjislacion për “minimizimin e rreziqeve” që vijnë nga inteligjenca artificiale

Kryeministri japonez, Shigeru Ishiba ka kërkuar një legjislacion për “minimizimin e rreziqeve” të paraqitura nga inteligjenca artificiale, pasi chatbot-i i ri kinez “DeepSeek” ka pushtuar botën e teknologjisë, transmeton Anadolu.

Siç raporton “Kyodo News”, Ishiba u tha ligjvënësve se përdorimi i inteligjencës artificiale ishte kritik në zgjidhjen e çështjeve të tilla si produktiviteti i ulët me të cilin përballet Japonia. Ai tha se duhet të krijohet një plan bazë se si mund të promovohet kërkimi dhe zhvillimi, si dhe si të përdoret inteligjenca artificiale në mënyrë të sigurt.

“Sfida jonë urgjente është të paraqesim legjislacionin që do të maksimizojë komoditetin e inteligjencës artificiale dhe që do të minimizojë rreziqet që lidhen me përdorimin e tij”, tha Ishiba.

Për të miratuar ndonjë projektligj lidhur me inteligjencës artificiale, kryeministrit japonez do t’i duhej mbështetja nga partitë opozitare në dhomën e ulët të parlamentit, pasi koalicionit qeverisës Partia Liberal Demokratike (Komeito) i mungon mbështetja minimale prej 233 ligjvënësish.

“DeepSeek”, i cili arriti një shitje globale të teknologjisë këtë javë, thuhet se është bërë aplikacioni pa pagesë më i shkarkuar në SHBA. investitorët u befasuan sesi mjeti i inteligjencës artificiale me kosto të ulët dhe me burim të hapur arriti të konkurronte me aplikacionet kryesore të inteligjencës artificiale si “ChatGPT”.

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se rritja e papritur e aplikacioni “DeepSeek” duhet të jetë një “thirrje zgjimi” për kompanitë e teknologjisë amerikane. Zyrtarët amerikanë kanë shprehur shqetësimin se aplikacioni kinez mund të përbëjë kërcënim për sigurinë kombëtare.

Mediat shtetërore kineze thanë se sulmet kibernetike ndaj aplikacionit u përshkallëzuan të enjten, kryesisht nga IP adresat e SHBA-së.