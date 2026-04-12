Kryenegociatori iranian: SHBA-ja dështoi ta fitojë besimin tonë

Kryetari i Parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, i cili udhëhoqi delegacionin iranian në bisedimet në Pakistan, ka deklaruar se tani është koha që SHBA-ja “të vendosë nëse mund ta fitojë besimin tonë apo jo”.
Në një postim në platformën X, Ghalibaf tha se para negociatave kishte theksuar se Irani kishte “mirëbesim dhe vullnet të mirë”, por për shkak të përvojave nga dy luftëra të mëparshme, nuk kishte “besim tek pala tjetër”.
Ai shtoi se delegacioni iranian kishte paraqitur “nisma me vizion për të ardhmen”, por sipas tij, pala tjetër nuk arriti të fitojë besimin e delegacionit iranian gjatë këtij raundi bisedimesh.
“Ne nuk do të ndalemi për asnjë çast në përpjekjet tona për të konsoliduar arritjet e 40 ditëve të mbrojtjes kombëtare të Iranit,” tha ai.
Ghalibaf gjithashtu e përshkroi procesin e negociatave si “intensiv” dhe falënderoi Pakistanin për lehtësimin e tyre.