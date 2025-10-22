Kryeqyteti indian i mbuluar nga smogu dy ditë pas festës Diwali

Dy ditë pas festës Diwali në Indi, cilësia e ajrit ka rënë në nivele shumë të ulëta duke e mbuluar kryeqytetin indian New Delhi nga smogu, raporton Anadolu.
Smogu i dendur mbuloi qytetin dy ditë pas festimeve të Diwali-t, me indeksin e cilësisë së ajrit të New Delhit që ra në 345 në orët e mëngjesit me kohën lokale, duke e vendosur atë në kategorinë “shumë të dobët”.
Disa zona, duke përfshirë Ashok Vihar, Bawana dhe Dilshad Garden, regjistruan nivele të AQI-së afër 380 në mëngjes.
Në fotografitë e shkrepura nga kryeqyteti mund të shihet se si një mjet antismog spërkat ujë për të ulur grimcat e pluhurit pranë Portës Indiane mes kushteve të rënda.
Edhe pse smogu kishte ndikuar rëndë kryeqytetin, njerëzit kalojnë kohë në një park pranë Portës së Indisë.