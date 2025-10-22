Kryeqyteti indian i mbuluar nga smogu dy ditë pas festës Diwali

Dy ditë pas festës Diwali në Indi, cilësia e ajrit ka rënë në nivele shumë të ulëta duke e mbuluar kryeqytetin indian New Delhi nga smogu, raporton Anadolu.

Smogu i dendur mbuloi qytetin dy ditë pas festimeve të Diwali-t, me indeksin e cilësisë së ajrit të New Delhit që ra në 345 në orët e mëngjesit me kohën lokale, duke e vendosur atë në kategorinë “shumë të dobët”.

Disa zona, duke përfshirë Ashok Vihar, Bawana dhe Dilshad Garden, regjistruan nivele të AQI-së afër 380 në mëngjes.

Në fotografitë e shkrepura nga kryeqyteti mund të shihet se si një mjet antismog spërkat ujë për të ulur grimcat e pluhurit pranë Portës Indiane mes kushteve të rënda.

Edhe pse smogu kishte ndikuar rëndë kryeqytetin, njerëzit kalojnë kohë në një park pranë Portës së Indisë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI