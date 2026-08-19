Kryetari i Parlamentit iranian mbërrin në Bagdad për bisedime mbi çështjet rajonale dhe dypalëshe

Kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, mbërriti të mërkurën në kryeqytetin irakian, Bagdad, në krye të një delegacioni të nivelit të lartë, sipas Agjencisë Irakiane të Lajmeve (INA), transmeton Anadolu.
Zyra e medias e parlamentit të Irakut tha se Zëvendëskryetari i Parë, Adnan Fayhan, priti Qalibafin dhe delegacionin e tij në Aeroportin Ndërkombëtar të Bagdadit.
Para se të nisej nga Teherani, Qalibaf tha se vizita, e bërë me ftesë të homologut të tij irakian, do të përqendrohet në zgjerimin e bashkëpunimit midis Teheranit dhe Bagdadit në fushat ekonomike, politike, kulturore, sociale dhe të sigurisë, sipas kanalit të tij zyrtar në Telegram.
Ai tha se ishte planifikuar gjithashtu të takohej me zyrtarë të lartë irakianë, përfshirë presidentin, si dhe figura ekonomike dhe kulturore.
Qalibaf i përshkroi marrëdhëniet midis Iranit dhe Irakut si “shumë të rëndësishme dhe themelore” për zhvillimet rajonale, duke thënë se rajoni do të dëshmojë një “rend të ri” në të ardhmen.
Në një postim të veçantë në X, Qalibaf tha se lidhjet midis popujve iranianë dhe irakianë janë “historike dhe të pandashme”.
“Marrëdhënia jonë fqinjësore u ndërtua mbi vëllazërinë gjatë ditëve më të vështira, rezistencën ndaj ndërhyrjeve të huaja dhe besimin në fatin e përbashkët të dy vendeve”, tha ai, duke shtuar se kjo histori do të shërbejë si udhërrëfyes për të ardhmen.
Qalibaf pritet gjithashtu të udhëtojë në Qerbela për të marrë pjesë në një ceremoni që shënon 40-vjetorin e varrimit të udhëheqësit të ndjerë të Iranit, i cili përfaqëson udhëheqësin suprem të Iranit.