Kryqi i Kuq paralajmëron për kolaps të sistemit shëndetësor në Jemen

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (KNKK) ka paralajmëruar se sistemi shëndetësor në Jemen, tashmë i brishtë, po përballet me presion gjithnjë e më të madh për shkak të intensifikimit të luftimeve dhe rritjes së numrit të të plagosurve.
Në një deklaratë, KNKK-ja bëri të ditur se institucionet shëndetësore në Marib, Taiz dhe përgjatë bregdetit të Detit të Kuq po përballojnë pjesën më të madhe të të plagosurve. Disa spitale pranë vijave të frontit kanë pranuar më shumë se 700 pacientë brenda një jave.
“Ekipet e trajtimit të traumave janë nën presion të jashtëzakonshëm”, deklaroi Feras Abusamra, koordinator i shëndetësisë në KNKK, duke paralajmëruar se shumë pak institucione mund të ofrojnë trajtim të plotë për traumat, për shkak të mungesës së materialeve kirurgjikale, anestetikëve, oksigjenit dhe barnave.
Christine Cipolla, shefe e delegacionit të KNKK-së në Jemen, shprehu shqetësimin se kapacitetet e sistemit shëndetësor për të përballuar një fluks masiv të të plagosurve mund të jenë jashtëzakonisht të kufizuara.
Paralajmërimi vjen pas një alarmi të veçantë nga Ministria e Shëndetësisë e Jemenit, e cila njoftoi se spitalet në Taiz rrezikojnë të ndërpresin shërbimet thelbësore, përfshirë operacionet emergjente, kujdesin intensiv dhe dializën, për shkak të pakësimit të furnizimeve mjekësore dhe mungesës së karburantit. /mesazhi