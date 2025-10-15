Kryqi i Kuq transferon mbetjet mortore të 45 palestinezë te autoritetet shëndetësore të Gazës

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (ICRC) ka dorëzuar mbetjet mortore të 45 palestinezëve të ndjerë autoriteteve shëndetësore në Gaza, raporton Anadolu.
ICRC-ja tha se lehtësoi transferimin si “një ndërmjetës neutral, siç u kërkua nga dhe me marrëveshjen e palëve”.
IRCR-ja tha se autoritetet lokale të shëndetit dhe mjekësisë ligjore në Gaza tani janë përgjegjëse për identifikimin e mbetjeve mortore, duke shtuar se ofron udhëzime teknike kur është e nevojshme.
“Autoritetet lokale të shëndetit në Gaza kanë konfirmuar se numri i të ndjerëve të pranuar sot është 45”, theksoi ajo.
Komente të mëtejshme në lidhje me identitetin e të ndjerëve nuk është dhënë deri më tani.