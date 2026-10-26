Kthesë dramatike në zgjedhjet në Brazil: Trump humbet aleatin e rëndësishëm

Një rezultat i papritur që sfidoi sondazhet parazgjedhore, praktikën e kaluar dhe trendin global të refuzimit të qeverisë aktuale
Presidenti brazilian Luiz Inacio Lula da Silva fitoi një mandat të katërt rekord të dielën, tha gjykata zgjedhore e vendit.
Lula, një ikonë e së majtës globale dhe figura më dominuese në politikën braziliane të këtij shekulli, mundi senatorin Flavio Bolsonaro, djalin më të madh të ish-Presidentit Jair Bolsonaro, në një raund dramatik të fundit të numërimit të votave.
Rezultat i papritur
Pasi pothuajse të gjitha votat ishin numëruar, Lula kishte një epërsi të pakundërshtueshme prej 51.75 përqind kundrejt 48.25 përqind, tha gjykata zgjedhore, sipas dpa.
Senatori Bolsonaro fitoi më shumë vota në raundin e parë të zgjedhjeve dhe shpresonte të ringjallte lëvizjen e të djathtës ekstreme të babait të tij.
Ishte një rezultat i papritur që sfidoi sondazhet parazgjedhore, praktikën e kaluar dhe trendin global të refuzimit të qeverisë aktuale, dhe gjithashtu ndaloi një valë fitoresh zgjedhore të krahut të djathtë në të gjithë Amerikën Latine, sipas Reuters.
Ndonjëherë, shanset e Lulës për rizgjedhje dukeshin të pakta, pasi votuesit humbën besimin tek ai dhe Partia e tij e Punëtorëve pas viteve të skandaleve të korrupsionit dhe rritjes së çmimeve. Në të njëjtën kohë, ndryshimet e thella shoqërore e kanë bërë ish-punëtorin e metaleve dhe udhëheqësin e sindikatës të duket i shkëputur nga një ekonomi moderne që mbështetet gjithnjë e më shumë në platformat dixhitale dhe një numër në rritje të punëtorëve jashtë sistemit formal të punësimit.
Sipas anketuesve, pjesëmarrja më e lartë se sa pritej në votime duket se ka funksionuar në favor të Lulës.
Kandidatët konservatorë në Brazil zakonisht dalin mirë në fazat e hershme të numërimit të votave, ndërsa rezultatet e të majtëve përmirësohen ndërsa votat nga shtetet më të varfra dhe më të populluara në verilindje të vendit vijnë më vonë në mbrëmje.
Lula pati një nisje të fortë, dhe megjithëse Bolsonaro e kaloi shkurtimisht, ai rifitoi epërsinë pasi u numëruan rreth gjysma e votave. /tesheshi