Kubë, presidenti udhëhoqi një marshim proteste kundër vrasjes së palestinezëve

Dhjetëra mijëra kubanë, të udhëhequr nga presidenti Miguel Diaz-Canel, protestuan të enjten jashtë ambasadës amerikane në Havana, duke akuzuar Izraelin për kryerjen e “gjenocidit” kundër palestinezëve në Gaza.

Marshimi protestues, i udhëhequr nga presidenti kuban Miguel Diaz-Canel, përgjatë shëtitores Malecón, ku ndodhet misioni diplomatik amerikan, ishte i pari i këtij lloji në më shumë se një dekadë.

Ish-udhëheqësi kuban Fidel Castro ishte i njohur për organizimin e demonstratave të ngjashme, por shumë më të mëdha ndaj sanksioneve të SHBA-së dhe ndërhyrjes në çështjet kubane.

Cuban President Miguel Diaz-Canel led thousands of protesters in a pro-Palestine march that passed by the US embassy in Havana on Thursday.

This is the second time since the start of the Israel-Palestine war that the island’s top leaders have participated in solidarity rallies. pic.twitter.com/6PdTON4I7Q

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 24, 2023