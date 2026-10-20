Kur atdheun e drejton ligësia njerëzore dhe tradhtia, ai doemos përfundon si perandori e krimit!

Jo sot, por prej vitesh Shqipëria pret të fillojë pastrimi i saj politik dhe t’i dalë në mbrojtje gjëja më e vlefshme që ajo ka – rinia!
Pra prej vitesh Shqipëria pret që të rriten fëmijët e saj guximtarë, të cilët do ta lexojnë drejt kalendarin e kohës në të cilën jetojnë dhe do ta dëgjojnë zërin e atdheut kur ai kërcënohet nga tradhtarët, të cilëve ua ka besuar fatin e vet.
Tani kur kjo gjeneratë erdhi, tani kur të rinjtë dhe studentët shqiptarë dolën në mbrojtje të atdheut dhe të së ardhmes së popullit të tyre, ndodhi edhe më madhështorja: krahë tyre qëndruan edhe pedagogët, njerëzit që më së shumti kanë të drejtë të mburren se janë farkëtuesit e këtij guximi rinor.
Ndërkohë, Shqipëria ende pret që t’i dalin në mbrojtje edhe ata që kanë më së shumti mëkate ndaj saj: prindërit e të rinjve që protestojnë, brezi i dalë nga komunizmi, i cili nuk e pa me kohë se ‘demokratët’ që ata përkrahnin kishin dale nga kapota komuniste.
Pra, Shqipëria e sotme pret që të vijë dita kur do të merr fund pastrimi i saj nga plehu politik i komunistëve dhe postkomunistëve, të cilët, për thuajse katër dekada me radhë, e zhvatën, e shitën, e kriminalizuan dhe e shndërruan atë në një narko-shtet në mes të Evropës.
Dhe çfarëdo që të ndodhë në të ardhmen, nuk mund të mos ndodh e pashmangshmja: që nga partitë shqiptare, me në krye PS-në, të shndërruara në kazanë të llumit politik, t’u kërkohet llogari për krimet e bëra dhe nëse duhet, edhe me ligjit, t’u ndalohet të merren me politikë.
Po, pra, prej vitesh Shqipëria pret të vijë kjo rini që sot proteston rrugëve të Tiranës, rinia që e ka kuptuar se një vend i drejtuar nga ligësia njerëzore, nga tradhtia kombëtare dhe nga njerëz si Piktori, herët a vonë pushon së qeni atdhe dhe përfundon si një perandori e krimit!
Kim Mehmeti