Kush është Marwan Barghouti, udhëheqësi palestinez që Izraeli nuk dëshiron ta lirojë

Marwan Barghouti, i lindur në vitin 1959 në fshatin Kobar në Bregun Perëndimor të pushtuar, është një nga figurat më të njohura politike palestineze, i njohur për mbështetjen e zgjidhjes me dy shtete dhe aftësinë për të bashkuar politikën e përçarë palestineze.
Ai iu bashkua lëvizjes Fatah si adoleshent dhe në vitin 1994 u bë udhëheqësi i saj në Bregun Perëndimor. Aktualisht, Barghouti po vuan pesë dënime të përjetshme në një burg izraelit, pasi u dënua nga një gjykatë ushtarake izraelite në vitin 2002 për “tentativë vrasjeje” dhe “anëtarësi në një organizatë të armatosur”.
Gjatë gjyqit ai refuzoi të mbronte veten, duke mos njohur autoritetin e gjykatës dhe duke deklaruar se mbështet rezistencën e armatosur, por jo sulmet ndaj civilëve.
Edhe nga burgu, Barghouti ka vazhduar veprimtarinë e tij politike dhe ishte bashkautor i Dokumentit të të Burgosurve Palestinezë, që kërkon krijimin e dy shteteve dhe kufizimin e rezistencës ndaj objektivave ushtarake brenda territoreve të pushtuara në vitin 1967.
Ka thirrje që ai të përfshihet në shkëmbimin e të burgosurve palestinezë me pengjet izraelite që pritet të ndodhë të hënën. /mesazhi