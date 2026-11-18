Kuvajti dënoi sot ashpër sulmet e përsëritura iraniane ndaj vendit, përfshirë sulmet e fundit me dronë, duke thënë se ato shkelin sovranitetin e tij dhe kërcënojnë sigurinë dhe stabilitetin, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Kuvajtit tha se “sulmet përbëjnë shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare, Kartës së OKB-së dhe Rezolutës 2817 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së”. Ajo paralajmëroi se “sulmet e vazhdueshme përbëjnë përshkallëzim të rrezikshëm që kërcënon sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe minon përpjekjet diplomatike që synojnë uljen e tensioneve”.
Ministria tha se “Kuvajti rezervon të drejtën e plotë për të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sovranitetin, sigurinë, territorin dhe objektet e tij jetike nga çdo agresion apo kërcënim, në përputhje me nenin 51 të Kartës së OKB-së dhe të drejtën ndërkombëtare”.
Më herët sot, ushtria e Kuvajtit tha se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore janë përballur me dronë “armiqësorë”, duke shtuar se çdo shpërthim i dëgjuar do të ishte rezultat i interceptimeve.
Ushtria iraniane tha se ka shënjestruar me dronë dhe raketa platformat ushtarake amerikane të përdorura për operacione me dronë dhe raketa në bazën ajrore “Ali Al Salem” në Kuvajt. Zhvillimet e fundit erdhën pasi transmetuesi iranian IRIB raportoi të martën se forcat amerikane kishin goditur disa zona në ishullin Qeshm të Iranit.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt. Teherani u përgjigj duke sulmuar Izraelin dhe objektet ushtarake amerikane në vendet arabe.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan memorandum mirëkuptimi në qershor dhe nisën negociatat, të cilat më pas ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me mënyrën e garantimit të lundrimit të sigurt dhe të lirë në Ngushticën e Hormuzit.