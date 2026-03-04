Kuvajti: Po përballemi me valë raketash dhe dronësh në hapësirën ajrore të vendit

Kuvajti tha të mërkurën se forcat e tij të armatosura “po merren aktualisht me një valë raketash dhe dronësh” të zbuluar në hapësirën ajrore të vendit, transmeton Anadolu.
Forcat e armatosura po kryejnë misionin e tyre “për të parandaluar” këto raketa dhe dronë, tha Ministria e Mbrojtjes e Kuvajtit në një deklaratë të publikuar në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, duke cituar Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të vendit.
“Shtabi i Përgjithshëm pohon gatishmërinë e plotë për t’iu përgjigjur të gjitha kërcënimeve” për të mbrojtur territorin dhe hapësirën ajrore të vendit, dhe “sigurinë e banorëve dhe qytetarëve të tij”, shtoi ajo.
Ministria nuk ka dhënë detaje mbi burimin e dronëve dhe raketave.
Zhvillimi erdhi ndërsa tensionet rajonale u përshkallëzuan kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë gati 800 njerëz, përfshirë Udhëheqësin Suprem, Ali Khamenei.
Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin, si dhe vendet e Gjirit, të cilat janë shtëpi e aseteve amerikane.