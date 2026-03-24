Kuvajti ul prodhimin e naftës për shkak të ndërprerjeve në transportin në Ngushticën e Hormuzit

Korporata e Naftës së Kuvajtit ka njoftuar se ka ulur prodhimin e naftës bruto për shkak të ndërprerjeve në transportin detar në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Kompania tha se u detyrua të ulë prodhimin për shkak të shënjestrimit të rrugëve detare në këtë rrugë ujore strategjike, duke e cilësuar situatën si një “përshkallëzim serioz që kërcënon stabilitetin e tregut global të energjisë”.
Ajo tha se prodhimi mund të rifillojë “relativisht shpejt” nëse lufta me Iranin përfundon dhe mund të arrijë nivelin e plotë brenda 3-4 muajve.
Kompania nuk zbuloi nivelet e reja të prodhimit.
Më 10 mars, Kuvajti uli prodhimin në rreth 500 mijë fuçi në ditë, nga më shumë se tre milionë fuçi në ditë para shpërthimit të luftës SHBA-Iran.
Ngushtica e Hormuzit është ndërprerë ndjeshëm që nga fillimi i marsit. Rreth 20 milionë fuçi nafte kalojnë zakonisht çdo ditë nëpër të dhe ndërprerja e saj ka rritur kostot e transportit dhe ka shtyrë lart çmimet globale të naftës.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që nga 28 shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit, duke vrarë deri tani mbi 1.340 persona, përfshirë edhe liderin suprem të atëhershëm Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë kapacitete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe aviacionin.