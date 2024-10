Ky është detaji i parë i Audi Q5 të ri

Audi ka zbuluar datën e premierës së Q5 të ri.

Premiera botërore e Audi Q5 është planifikuar për 2 shtator, kur do të shohin dritën e ditës edhe disa risi të tjera.

“Audi Q5 përfaqëson suksesin e Audi për më shumë se 15 vjet”, thotë CEO Gernot Dollner dhe shtoi se “me gjeneratën e tretë të SUV-ve tonë më të suksesshëm, tani do të fillojmë të rinovojmë gamën e modeleve SUV me motorë efikasë me djegie të brendshme dhe versione hibride”.

Audi ka publikuar vetëm një foto njoftimi të detajeve të dritave të përparme, të cilat mesa duket konfirmojnë njoftimet e mëparshme se Q5 i ri do të ketë një formë disi më dinamike.

Në kabinë, duhet të prisni të ndiqni tendencat që shihen në risitë e mëparshme të markës në formën e digjitalizimit të mëtejshëm dhe pajisjeve më të pasura.

Nga ana teknike, mund të mbështeteni ende në disqet klasike, duke përfshirë dizelin 2.0 TDI, si dhe hibridet plug-in dhe performancën SQ5 në krye të gamës.

Së bashku me modelin Q5, Audi ka premtuar të lançojë mbi 20 modele të reja këtë vit dhe vitin e ardhshëm, nga të cilat më shumë se 10 janë elektrike.