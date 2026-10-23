Ky është Hyundai Bayon i ri, me dizajn krejtësisht të veçantë

Hyundai ka prezantuar gjeneratën e re të modelit Bayon në panairin e automjeteve në Paris, duke sjellë një dizajn më të guximshëm, teknologji të avancuar dhe më shumë hapësirë për pasagjerët.
Bayon i ri është një SUV kompakt që dallon nga modelet e tjera të segmentit për linjat e theksuara gjeometrike dhe pamjen më të fuqishme. Me këtë model, Hyundai synon të krijojë një identitet më të dallueshëm, duke shmangur dizajnin e ngjashëm me atë të automjeteve të tjera.
Automjeti ka gjatësi prej 4.245 milimetrash, gjerësi prej 1.810 milimetrash dhe distancë mes boshteve prej 2.600 milimetrash. Bagazhi ofron kapacitet prej 440 litrash te versionet me motor me djegie të brendshme, ndërsa versioni hibrid pritet të ketë 397 litra hapësirë.
Brendësia është pajisur me dy ekrane të lakuara, secili me madhësi prej 12,3 inçësh, për sistemin multimedial dhe instrumentet digjitale. Modeli mbështet lidhjen pa kabllo me Apple CarPlay dhe Android Auto, ndërsa përfshin edhe çelësin digjital Hyundai Digital Key 2, që mundëson hapjen dhe ndezjen e automjetit përmes një telefoni inteligjent ose ore të pajtueshme.
Hyundai ka kushtuar vëmendje edhe komoditetit. Në varësi të versionit, ulëset e përparme ofrojnë ngrohje dhe ventilim, ndërsa pasagjerët e pasmë përfitojnë më shumë hapësirë për këmbët, mbështetëse të rregullueshme të shpinës dhe dalje të veçanta të ajrit.
Për blerësit që preferojnë pamje më sportive, Hyundai ofron edhe versionin N Line, i cili dallohet për elementet aerodinamike, fellnet 18-inçëshe, detajet e zeza dhe ulëset sportive në brendësi.
Në aspektin mekanik, Bayon do të ofrohet fillimisht me motorë 1.0 T-GDI me fuqi prej 90 dhe 115 kuaj/fuqish. Më vonë, gama do të zgjerohet me një version hibrid që kombinon motorin 1.6 GDI me një motor elektrik, me fuqi të përgjithshme prej 138 kuajfuqish.
Versioni hibrid do të ketë gjithashtu sistem të frenimit rigjenerues, i cili përshtat rikuperimin e energjisë sipas kushteve të vozitjes. Shoferi do të mund ta rregullojë nivelin e rikuperimit përmes komandave prapa timonit.
Prodhimi i Bayon-it të ri për tregjet evropiane do të bëhet në fabrikën e Hyundai-t në Turqi. Versioni hibrid pritet t’i bashkohet gamës gjatë vitit 2027, ndërsa të dhënat për çmimet ende nuk janë bërë të ditura.