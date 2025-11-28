Paqja për të cilën Rusia kërkon një çmim të rëndë…
Shtetet e Bashkuara janë gati të njohin kontrollin rus mbi Krimenë dhe territoret e tjera të pushtuara ukrainase në mënyrë që të sigurojnë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës.
The Telegraph ka mësuar se Donald Trump ka dërguar të dërguarin e tij të paqes Steve Witkoff dhe dhëndrin Jared Kushner për t’i bërë një ofertë të drejtpërdrejtë Vladimir Putinit në Moskë.
Plani për të njohur territorin, i cili shkel konventat diplomatike të SHBA-së, ka të ngjarë të zbatohet pavarësisht shqetësimeve midis aleatëve evropianë të Ukrainës.
Një burim i mirëinformuar tha: “Është gjithnjë e më e qartë se amerikanët nuk interesohen për qëndrimin evropian. Ata thonë se evropianët mund të bëjnë çfarë të duan.”
Presidenti rus tha të enjten se njohja ligjore e Krimesë dhe rajoneve të Donetskut dhe Luhanskut nga Uashingtoni si territor rus do të ishte një nga çështjet kryesore në negociatat mbi planin e paqes të presidentit amerikan.
Kremlini tha të premten se kishte marrë një strategji të rishikuar për përfundimin e luftës, të hartuar pas bisedimeve emergjente midis zyrtarëve ukrainas dhe amerikanë në Gjenevë, Zvicër, fundjavën e kaluar.
Plani fillestar i paqes me 28 pika, i formuluar nga Witkoff pas bisedimeve me zyrtarët rusë, ofroi njohje “de facto” të Krimesë dhe dy rajoneve lindore të Donbasit nga SHBA-ja.
Strategjia gjithashtu propozoi njohje “de facto” të territorit të kontrolluar nga Rusia pas vijës së kontaktit në rajonet ukrainase të Khersonit dhe Zaporozhye pas çdo marrëveshjeje armëpushimi. /tesheshi