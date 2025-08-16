Sulmet e Izraelit vazhdojnë në të gjithë Gazën, përfshirë një sulm ndaj kërkuesve të ndihmës në zonën Zikim në veriperëndim të Gazës, i cili vrau gjashtë persona, ndërsa dy të tjerë u vranë pranë një qendre shpërndarjeje ndihmash pranë Rafah.
Njëmbëdhjetë persona, përfshirë një fëmijë, kanë vdekur nga uria në Gaza në 24 orë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së enklavës.
Drejtori i Spitalit al-Shifa të Qytetit të Gazës, Mohammed Abu Salmiya, i ka thënë Al Jazeera se jeta e më shumë se 200 pacientëve në objekt është në rrezik për shkak të kequshqyerjes dhe mungesave akute të ilaçeve.
Kryeministrja daneze Mette Frederiksen ka thënë se Netanyahu “tani është një problem më vete”, duke shtuar se ajo do të përpiqet të ushtrojë presion mbi Izraelin për luftën e tij në Gaza, pasi vendi i saj aktualisht mban presidencën e BE-së.
Në Bregun Perëndimor të pushtuar, katër palestinezë janë plagosur në një sulm nga kolonët izraelitë në veri të Hebronit pranë qytetit Halhul, ndërsa një person tjetër është qëlluar dhe plagosur nga forcat izraelite në al-Eizariya, një qytet që kufizohet me Jerusalemin Lindor të pushtuar.
Lajmet e fundit në Lindjen e Mesme këtë pasdite
Sulmet e Izraelit vazhdojnë në të gjithë Gazën, përfshirë një sulm ndaj kërkuesve të ndihmës në zonën Zikim në veriperëndim të Gazës, i cili vrau gjashtë persona, ndërsa dy të tjerë u vranë pranë një qendre shpërndarjeje ndihmash pranë Rafah.