Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Dhjetëra palestinezë janë vrarë në të gjithë Rripin e Gazës që nga agimi, ndërsa Izraeli vazhdon pushtimin e plotë tokësor të qytetit të tij më të madh, pavarësisht dënimit ndërkombëtar në rritje.
Të vdekurit përfshijnë një fëmijë dhe nënën e tij të vrarë në një sulm ajror në një apartament banimi në kampin e refugjatëve Shati në perëndim të qytetit të Gazës.
Banorët thonë se bombardimi i qytetit të Gazës është rritur në mënyrë dramatike me shpërthime të pandërprera që shkatërrojnë dhjetëra shtëpi dhe anije detare që bashkohen me tanke dhe avionë luftarakë në sulmin e madh.
Lufta e Izraelit në Gazë ka vrarë të paktën 65,062 njerëz dhe ka plagosur 165,697 që nga tetori 2023.
