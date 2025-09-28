Të paktën 40 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në Gaza, përfshirë të paktën 10 palestinezë të zhvendosur në kampin e refugjatëve Nuseirat dhe 15 në Qytetin e Gazës.
Forcat izraelite po shkatërrojnë “infrastrukturën, shtëpitë e banimit, ndërtesat, lagjet, gjë që po e bën të vështirë për ekipet mjekësore të arrijnë tek të plagosurit dhe ata të bllokuar nën rrënoja”, sipas ekipit tonë në terren.
Eid Mahmoud Abu Jamma, dy muajsh e gjysmë, ka vdekur nga kequshqyerja dhe mungesa e trajtimit në Khan Younis.
Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite, Princi Faisal bin Farhan Al Saud, i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të marrë përgjegjësi dhe t’i japë fund luftës së Izraelit në fjalimin e tij para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 66,005 njerëz dhe ka plagosur 168,162 që nga tetori 2023. Mijëra të tjerë besohet se janë varrosur nën rrënoja. /mesazhi
Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje
