Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Kryeministri i Katarit thotë se disa pika në planin e Trump për Gazën kërkojnë sqarime dhe negociata, por shpreson që të gjitha palët do ta “shohin planin në mënyrë konstruktive dhe do ta shfrytëzojnë mundësinë për t’i dhënë fund luftës”.
Ekipi negociator i Hamasit po studion planin 20-pikësh të Presidentit të SHBA-së Trump për t’i dhënë fund luftës së Izraelit në Gaza.
Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka thënë se është pajtuar me planin në një konferencë për shtyp me Trump në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa forcat izraelite vazhduan të përshkallëzonin sulmet në Rripin e Gazës, duke vrarë të paktën 59 persona që nga agimi.
Palestinezët në Gaza kanë thënë se plani ngre shumë pyetje, duke përfshirë edhe atë se si mund të duket një forcë stabilizimi ndërkombëtar e propozuar për enklavën.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 66,055 persona dhe ka plagosur 168,346 që nga tetori 2023. Mijëra të tjerë besohet se janë varrosur nën rrënoja. /mesazhi
