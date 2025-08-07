Kryeministri Benjamin Netanyahu thotë se Izraeli do të “marrë kontrollin e të gjithë Gazës” në një intervistë, duke pretenduar se autoriteti do t’i dorëzohet një pale të tretë pas fitores ushtarake.
Spitalet e Gazës kanë regjistruar katër vdekje të reja “për shkak të urisë dhe kequshqyerjes gjatë 24 orëve të fundit”, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së enklavës, duke e çuar numrin total të vdekjeve të lidhura me urinë në 197, përfshirë 96 fëmijë.
Kreu i Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë (UNICEF) thotë se 12,000 fëmijë në Gaza po përjetojnë “kequshqyerje akute”, ndërsa Izraeli vazhdon politikën e tij të urisë.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 61,258 njerëz dhe ka plagosur 152,045. Rreth 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023 dhe më shumë se 200 u morën robër. /mesazhi
Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje
