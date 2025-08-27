Që nga agimi, forcat izraelite kanë vrarë së paku 40 persona, përfshirë tetë që prisnin ndihmë, në sulme në të gjithë Gazën.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, do të presë një takim në Shtëpinë e Bardhë të fokusuar në luftën në Gaza.
Ambasadori i Izraelit në OKB, Danny Danon, thotë se do të ketë më shumë informacion në “ditët e ardhshme” mbi një sulm izraelit ndaj Spitalit Nasser në Gaza të hënën, i cili vrau të paktën 21 persona, përfshirë pesë gazetarë.
Zëdhënësi i ushtrisë izraelite në gjuhën arabe, Avichay Adraee, thotë se banorët e Qytetit të Gazës, të cilin ushtria izraelite planifikon ta pushtojë, në mënyrë të pashmangshme do të detyrohen të largohen.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së po mblidhet për të diskutuar situatën në Lindjen e Mesme, përfshirë çështjen palestineze.
Forcat izraelite po vazhdojnë një bastisje në qytetin e pushtuar të Nablusit në Bregun Perëndimor, i cili ka plagosur të paktën 80 palestinezë.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka regjistruar 10 vdekje “për shkak të urisë dhe kequshqyerjes” gjatë 24 orëve të fundit, përfshirë dy fëmijë, duke e çuar numrin total të vdekjeve të lidhura me urinë në 313, 119 prej të cilëve ishin fëmijë.
Izraeli po përdor forcë të madhe në përpjekjen e tij për të pushtuar Qytetin e Gazës, me tanke dhe avionë luftarakë që rrafshojnë blloqe të tëra, sipas ekipit të Al Jazeera në terren.
Autoriteti Palestinez ka dënuar atë që e quan një “përshkallëzim të rrezikshëm” nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, pasi një bastisje në Ramallah plagosi dhjetëra palestinezë.
Izraeli ka vrarë të paktën 62,819 njerëz dhe ka plagosur 158,629 në luftën e tij në Gaza. Një total prej 1,139 personash u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi më 7 tetor 2023, dhe më shumë se 200 u morën robër. /mesazhi
Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje
