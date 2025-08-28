Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Izraeli ka vazhduar sulmet e tij në të gjithë Gazën, duke përfshirë një sulm pranë një shkolle në Jabalia an-Nazla, duke vrarë të paktën pesë persona.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka regjistruar katër vdekje nga uria gjatë 24 orëve të fundit dhe të paktën 61 persona janë vrarë në sulmet izraelite në enklavë vetëm sot.
Ministri izraelit i Financave i ekstremit të djathtë, Bezalel Smotrich, i ka bërë thirrje qeverisë të fillojë aneksimin e pjesëve të Gazës nëse Hamasi refuzon të çarmatoset, një propozim shumë më i madh se ofensiva e planifikuar e Izraelit në Qytetin e Gazës, të cilën OKB e ka dënuar.
Në një deklaratë, Hamasi thotë se fjalët e Smotrich përfaqësojnë “një thirrje zyrtare për të shfarosur popullin tonë”.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka zgjatur unanimisht UNIFIL-in, një mision paqeruajtës afatgjatë në Liban, deri në fund të vitit 2026, kur operacioni do të fillojë një “tërheqje dhe tërheqje të rregullt dhe të sigurt” njëvjeçare.
Që nga agimi, forcat izraelite kanë arrestuar dhjetëra persona në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke synuar gazetarë, aktivistë dhe të burgosur të liruar gjatë bastisjeve dhe pushtimeve të shtëpive, sipas Zyrës së Medias për të Burgosurit Palestinezë.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka folur për situatën në Bregun Perëndimor, ku forcat izraelite kanë kryer një sërë bastisjesh intensive ditët e fundit, duke përfshirë Ramallah dhe Nablus, duke e quajtur situatën “thellësisht alarmante”.
Guterres gjithashtu ka dënuar planin e qeverisë izraelite për të ndërtuar mijëra njësi të reja vendbanimesh në zonën E1 të Bregut Perëndimor, duke thënë se kjo do ta ndante territorin në dy pjesë dhe përbën “një kërcënim ekzistencial për zgjidhjen me dy shtete”.
Ushtria izraelite thotë se forcat e saj kanë goditur një “objektiv ushtarak të regjimit terrorist Houthi në zonën e Sanaa-s”. Nuk ka raportime të menjëhershme për viktima. /mesazhi