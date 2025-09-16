Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Banorët e qytetit të Gazës thonë se po i nënshtrohen bombardimeve “të rënda dhe të pamëshirshme”, ndërsa ushtria izraelite zgjeron ofensivën tokësore, duke detyruar mijëra njerëz të largohen.
Të paktën 106 persona janë vrarë nga sulmet izraelite në të gjithë Gazën dhe uria e detyruar që nga agimi sot.
Një hetim i Kombeve të Bashkuara ka zbuluar se lufta gati dyvjeçare e Izraelit në Gazë është një gjenocid.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, zhvillon bisedime me emirin e Katarit, ndërsa Izraeli nis sulme të reja ajrore në qytetin portual të Jemenit, Hodeida.
Lufta e Izraelit në Gazë ka vrarë të paktën 64,964 persona dhe ka plagosur 165,312 që nga tetori 2023. /mesazhi