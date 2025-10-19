Agjencia e mbrojtjes civile të Gazës thotë se një numër sulmesh ajrore izraelite kanë vrarë të paktën 11 palestinezë që nga mëngjesi në të gjithë enklavën e shkatërruar nga lufta.
Të paktën 51 persona janë vrarë në të gjithë Rripin që kur armëpushimi hyri në fuqi 11 ditë më parë, i thanë burime mjekësore Al Jazeera-s.
Krahu i armatosur i Hamasit, Brigadat Qassam, thotë se po i përmbahet marrëveshjes së armëpushimit me Izraelin dhe nuk është në dijeni të luftimeve në Rafah jugore, ku Izraeli kreu sulme ajrore më parë.
Brigadat Qassam thonë se kanë gjetur trupin e një të burgosuri tjetër dhe janë të përgatitur ta dorëzojnë atë të dielën nëse kushtet janë të favorshme.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se trupat e 25 palestinezëve janë identifikuar nga 150 të liruar nga Izraeli deri më tani, me disa që tregojnë shenja “torture” dhe “rrahjesh”. /mesazhi
Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë pasdite
Agjencia e mbrojtjes civile të Gazës thotë se një numër sulmesh ajrore izraelite kanë vrarë të paktën 11 palestinezë që nga mëngjesi në të gjithë enklavën e shkatërruar nga lufta.