Që nga agimi, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 57 palestinezë në të gjithë Gazën, përfshirë 38 kërkues ndihmash, u thanë burime mjekësore kolegëve tanë në terren.
Një zëdhënës i Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe të Palestinës në Gaza i tha Al Jazeera Arabic se shërbimet e saj të ambulancës dhe emergjencës po vuajnë nga mungesa e karburantit.
Ushtria izraelite raportoi se një raketë e lëshuar nga Huthët u kap.
Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, tha se “Houthët do të paguajnë me interes të përbërë për çdo përpjekje për të qëlluar Izraelin” pas sulmit.
Sipas ushtrisë izraelite, avionë nga Jordania, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjermania, Belgjika, Franca, Italia, Holanda, Danimarka dhe Indonezia kanë hedhur nga ajri 161 pako ndihme humanitare mbi Gazën.
Ministria e Jashtme e Iranit dënoi ashpër vendimin e Izraelit për të detyruar palestinezët të drejtohen drejt Gazës jugore, duke thënë se bashkësia ndërkombëtare dhe vendet islamike duhet të përballen me këtë “krim të tmerrshëm lufte”.
Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka dënuar protestat kundër luftës në të gjithë vendin dhe pretendoi se ato po inkurajonin Hamasin të mbante qëndrimin e tij në negociatat e vazhdueshme të armëpushimit. /mesazhi
Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë pasdite
Që nga agimi, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 57 palestinezë në të gjithë Gazën, përfshirë 38 kërkues ndihmash, u thanë burime mjekësore kolegëve tanë në terren.