Lajmet e fundit nga Pa’lestina

Mijëra burra ultra-ortodoksë po protestojnë kundër detyrimit për të shërbyer në ushtrinë izraelite.

Një person u vra dhe një tjetër u plagos pas bombardimeve izraelite të një shtëpie në lagjen Sheikh Radwan në veriperëndim të qytetit të Gazës.

Forcat izraelite shënjestruan udhëheqësin e kërkuar të batalionit Nur Shams, por mund të kenë vrarë kushëririn e tij, raporton Nida Ibrahim i Al Jazeera nga Ramallah, në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Udhëheqësi i opozitës izraelite, Yair Lapid, ka mohuar se po zhvillohen diskutime me kryeministrin Benjamin Netanyahu mbi formimin e një komiteti zyrtar hetimor për sulmin vdekjeprurës të udhëhequr nga Hamas më 7 tetor 2023.

Ushtria izraelite tha se po lufton me luftëtarët e Hamasit dhe Xhihadit Islamik Palestinez si “mbi dhe nën tokë” në tunele gjatë sulmit tokësor në qytetin verior të Gazës.

Ministria e Shëndetësisë në Bregun Perëndimor të pushtuar raporton se një palestinez u vra dhe pesë të tjerë u plagosën në një sulm me raketa izraelite në kampin e refugjatëve Nur Shams pranë Tulkarem.

In violation of international law Israel uses warfare against occupied Palestinian areas in the West Bank : The Israeli army used its air force to conduct an air strike on a civilian house in Nur Shams refugee camp in Tulkarem which is under Israeli occupation killing one… pic.twitter.com/hGaji43yw1

