Lajmet e fundit nga Palestina

Ushtria izraelite tha se palestinezët që kërkojnë të kthehen në Gazën veriore mund të kalojnë në këmbë Korridorin Netzarim në rrugën al-Rashid duke filluar nga ora 7:00 me kohën lokale (05:00 GMT) dhe me automjet në rrugën Salah al-Din duke filluar nga ora 9:00 ( 07:00 GMT) sipas kohës lokale.



Forcat izraelite vazhduan bastisjet në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke arrestuar të paktën pesë palestinezë në fshatin Marda, në veri të Salfit, sipas agjencisë së lajmeve Wafa.



Hamasi ka dhënë informacion mbi statusin e pengjeve izraelite që do të lirohen në fazën e parë të marrëveshjes, me mediat izraelite që raportojnë se grupi sqaroi se sa prej pengjeve janë gjallë, por nuk specifikoi gjendjen e secilit prej individëve.



Kryeministri i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, në një intervistë për Channel 12 të Izraelit, tha se zgjidhja në Gaza duhet të arrihet përmes një marrëveshjeje dhe hodhi poshtë pretendimet se Doha financon Hamasin.



Kryeministri i përkohshëm libanez Najib Mikati thotë se Libani ka rënë dakord të zgjasë marrëveshjen e armëpushimit me Izraelin deri më 18 shkurt.

