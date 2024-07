Lajmet e fundit nga Pa’lestina

Përleshjet e ashpra po vazhdojnë midis ushtarëve izraelitë dhe luftëtarëve palestinezë në Khan Younis, ndërsa një sulm izraelit në Jabalia në Gazën veriore ka marrë jetën e të paktën pesë palestinezëve.

Shumë palestinezë mbeten të bllokuar nga luftimet në Khan Younis, të paaftë për të ikur pasi forcat izraelite u dhanë atyre vetëm një orë për t’u evakuuar, sipas një zëdhënësi të OKB-së. Rreth 150,000 njerëz u larguan nga zona të hënën, shumë prej tyre pa asnjë send dhe në një zonë me pak ose aspak infrastrukturë, tha ai.

Të paktën 89 palestinezë janë vrarë dhe 250 të tjerë janë plagosur në sulm. Banorët thanë se kishin vetëm disa minuta për të ikur pasi forcat izraelite i urdhëruan ata të evakuoheshin “menjëherë” nga zonat lindore të qytetit në al-Mawasi.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ndodhet në Uashington, DC, ku do t’i drejtohet Kongresit të Shteteve të Bashkuara dhe do të takohet me Presidentin Joe Biden si dhe me kandidatët presidencialë Kamala Harris dhe Donald Trump.

Ushtria izraelite ka hedhur në ajr shtëpinë e një palestinezi të vrarë gjatë një bastisjeje në kampin e refugjatëve Qalandiya në Bregun Perëndimor të pushtuar. Ushtarët izraelitë qëlluan të paktën dy palestinezë gjatë operacionit.

Ushtria izraelite ka njoftuar se një ushtar është “plagosur rëndë” pasi “disa raketa” janë gjuajtur nga Libani jugor në veri të Izraelit.

Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka refuzuar thirrjet e Komitetit Olimpik Palestinez dhe ligjvënësve të majtë francezë për bojkot të atletëve izraelitë në Lojërat Olimpike, duke thënë se ata janë “të mirëpritur” në Lojërat e Parisit.

Të paktën 39,090 njerëz janë vrarë dhe 90,147 janë plagosur në luftën e Izraelit në Gaza. Numri i të vdekurve në Izrael nga sulmet e udhëhequra nga Hamasi më 7 tetor vlerësohet në 1,139 me dhjetëra njerëz ende të mbajtur rob në Gaza.

