Lajmet më të fundit nga Lindja e Mesme

Sulmet izraelite kanë vrarë 19 persona, përfshirë tetë gra, në dy qytete në rajonin e Baalbek, njoftoi Ministria e Shëndetësisë libaneze.

Avokatët e të drejtave të njeriut kanë paraqitur një apel gjyqësor në Berlin duke kërkuar të bllokojnë një dërgesë eksplozivi të nivelit ushtarak në bordin e një anijeje mallrash gjermane, e cila sipas tyre do t’i dorëzohet kontraktorit më të madh të mbrojtjes të Izraelit.

Kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ka diskutuar zhvillimet rajonale me homologun e tij iranian, Abbas Araghchi.

Media shtetërore iraniane raporton se agjentët e inteligjencës vranë një anëtar të një grupi separatist, të cilin e akuzon për lidhje me Izraelin dhe arrestuan dy të tjerë në veriperëndim të vendit.

Hezbollah thotë se “luftëtarët filluan një sulm kompleks” në orën 17:00 “me raketa të cilësisë së lartë dhe një tufë dronësh”.

Izraeli nuk po u përgjigjet pyetjeve në lidhje me sulmin vdekjeprurës në Gazën veriore që vrau afro 100 njerëz, duke përfshirë një numër të madh fëmijësh. “Ata nuk po bëjnë mjaftueshëm për të na marrë përgjigjet që kemi kërkuar”, u tha gazetarëve zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Matthew Miller.

Grupi i ndihmës Islamic Relief thotë se ndalimi i Izraelit i UNRWA-së – një litar shpëtimi thelbësor për miliona palestinezë – “do të vrasë shumë më tepër njerëz” në territorin e pushtuar.

Ministria e Shëndetësisë e Libanit thotë se 11 persona u vranë dhe 15 të tjerë u plagosën në sulmet ajrore izraelite në një qytet në Luginën lindore Bekaa.

Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Yoav Gallant, u ka thënë trupave se duhet të ushtrojnë “presion ushtarak” për të garantuar kthimin e robërve të mbajtur në enklavën e rrethuar bregdetare për më shumë se një vit.

Zyrtarët e Departamentit të Shtetit të SHBA-së kanë identifikuar rreth 500 incidente të mundshme të dëmtimit të civilëve gjatë luftës së Izraelit në Gaza që përfshinin armë të furnizuara nga SHBA, por nuk kanë ndërmarrë veprime të mëtejshme për asnjërën prej tyre, kanë thënë tre burime, duke përfshirë një zyrtar amerikan të njohur me këtë çështje.

Izraeli “mbetet i përkushtuar ndaj ligjit ndërkombëtar dhe sigurimit të rrjedhës së ndihmave humanitare në Gaza përmes organizatave ndërkombëtare që janë të lira nga aktivitetet terroriste”, thotë Ministria e Jashtme e tij. “Ka alternativa për UNRWA,” tha ajo në një postim X, duke përmendur Programin Botëror të Ushqimit, UNICEF dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë.

Shumë votues amerikanë janë të shqetësuar se situata e vazhdueshme në Lindjen e Mesme do të përshkallëzohet në një konflikt edhe më të gjerë, sipas një sondazhi të ri nga Qendra AP-NORC për Kërkimin e Çështjeve Publike.

Kreu i agjencisë së ndihmës së OKB-së për refugjatët palestinezë thotë se ligjet izraelite të miratuara rishtazi që në fakt ndalojnë aktivitetet e saj në Izrael dhe Palestinë do të lënë një vakum që do të kushtojë më shumë jetë dhe do të krijojë vuajtje të mëtejshme në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar.

Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka nënvizuar se agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë “mbetet shtylla kurrizore e të gjithë përgjigjes humanitare” në enklavën bregdetare të rrethuar.

Kabineti i sigurisë i Izraelit po diskuton kushtet e një armëpushimi me Hezbollahun në Libanin jugor, ku trupat izraelite po kryejnë një ofensivë tokësore, ka thënë ministri i Energjisë, Eli Cohen.

Sulmet ajrore kanë tronditur qytetin lindor libanez të Baalbek dhe rrethinat e tij, disa orë pasi Izraeli lëshoi ​​një thirrje për zhvendosje të detyruar për zonën.

Naim Qassem ka mbajtur fjalimin e tij të parë si sekretar i përgjithshëm i Hezbollahut, duke u zotuar se nën udhëheqjen e tij, Hezbollahu do të vazhdojë të luftojë me Izraelin dhe “të ndihmojë Gazën”.

Franca ka “dënuar me vendosmëri” sulmin izraelit në Gazën veriore të martën që u shemb një ndërtesë dhe vrau të paktën 93 palestinezë, duke përfshirë një numër të madh fëmijësh.

Ushtria izraelite ka lëshuar një valë të re urdhrash për zhvendosje të detyrueshme për të paktën tetë qytete në Libanin jugor.

Urdhri më i ri i ushtrisë izraelite për zhvendosjen e detyruar në qytetin lindor libanez të Baalbek përfshin rrënojat e tij romake 3000-vjeçare.

Ministri i Mbrojtjes i Iranit thotë se Izraeli u përpoq të godiste si aftësitë sulmuese ashtu edhe ato mbrojtëse të Iranit të shtunën, por “nuk ishte shumë i suksesshëm”.

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit denoncoi vendimin e Izraelit për të ndaluar UNRWA, agjencia kryesore ndërkombëtare që ofron ndihmë për refugjatët palestinezë në rajon.

🔴 Gaza

Here are the latest developments:

1. At least 17 Palestinians have been killed in recent Israeli airstrikes across Gaza, including seven in northern Beit Lahiya and 10 in central al-Zawayda. Among them many children. Casualty numbers are expected to rise as rescue… pic.twitter.com/ZSjaedv2Cp

— Drop Site (@DropSiteNews) October 29, 2024