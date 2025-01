Lajmet më të fundit nga Palestina këtë mëngjes

Një person i dytë është vrarë në Gaza qendrore pasi forcat izraelite bombarduan një buldozer teksa po përpiqej të lëvizte një automjet të bllokuar në kampin e refugjatëve Nuseirat.



Ushtria izraelite e ka justifikuar këtë dhe sulme të tjera ndaj palestinezëve të zhvendosur në Gaza që nga armëpushimi, duke përfshirë një në të cilin u vra një fëmijë pesë-vjeçar, duke pretenduar se viktimat “paraqitën një kërcënim” për trupat e saj.



Sipas raportimeve, presidenti amerikan Trump ka bërë thirrje që palestinezët të largohen nga Gaza dhe tha se ai mendon se Egjipti dhe Jordania do të përmbushin kërkesën e tij për t’i pranuar ata.



Kryeministri shqiptar Edi Rama ka mohuar raportet e mediave izraelite që pretendojnë se qeveria e tij është në bisedime me administratën Trump për pranimin e deri në 100,000 refugjatë palestinezë nga Gaza.



Ministria e jashtme dhe ajo e mbrojtjes e Italisë kanë thënë se shtatë oficerë të policisë ushtarake do t’i bashkohen Misionit të rifilluar të Ndihmës Kufitare të BE-së për Pikën e Kalimit Rafah, e cila u krijua për të monitoruar kalimin kufitar midis Gazës dhe Egjiptit.



Zyra e Mediave të Qeverisë së Gazës tha se më shumë se 300,000 njerëz kanë kaluar nga Gaza jugore në veri, ndërsa Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se “nevojat në terren mbeten të jashtëzakonshme”.



Korrespondenti i Al Jazeera-s në Gaza raporton se palestinezët nuk po gjejnë “asgjë përveç shkatërrimit” kur kthehen në shtëpi në veri të territorit.



Raportuesit specialë të OKB-së dhe ekspertët e pavarur thonë se represioni i Izraelit ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar po përshkallëzohet pa “fund në horizont”.



Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 47,317 palestinezë dhe ka plagosur 111,494 që nga 7 tetori 2023. Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi atë ditë dhe më shumë se 200 u zunë robër.

Share this: Facebook

X