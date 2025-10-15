Lamborghini i bërë nga Nissan i vjetër kënaq entuziastët e veturave

Shndërrimi i metalit të hedhur në ëndrra miliona dollarëshe është bërë një markë tregtare e krijuesve nga kanali YouTube, NHET TV.
Me kalimin e viteve, ky grup nga Vietnami ka arritur të “kopjojë” disa nga supermakinat më të famshme në botë, duke përfshirë Bugatti Chiron, Lamborghini Aventador SVJ dhe Ferrari LaFerrari.
Projekti i tyre i fundit po shtyn përsëri kufijtë e asaj që është e mundur, transmeton Telegrafi.
Për të krijuar një kopje mahnitëse bindëse të Lamborghini Revuelto, ata përdorën pjesë mekanike nga një Nissan Maxima i vjetër (i njohur në tregun aziatik si Cefiro A32) nga mesi i viteve 1990.
Por kjo nuk është kopja juaj tipike duke bashkangjitur panele të parapërgatitura në një shasi të vjetër. Ekipi hoqi motorin V6 të Nissan dhe më pas ndërtoi Lamborghinin e tyre nga e para.
Ndërsa Revuelto i vërtetë bazohet në një “monokokë” prej fibrash karboni, mjeshtrit vietnamezë e ndërtuan makinën e tyre rreth një kornize çeliku të bërë me porosi që ishte prerë dhe salduar me dorë.
Pastaj ata prenë panelet dalluese të karrocerisë nga llamarina, pastaj e mbuluan të gjithë makinën me argjilë për të formësuar çdo detaj.
Modelimi i imët i argjilës i lejoi ata të imitonin në mënyrë të përsosur çdo kthesë, palosje dhe vijë të origjinalit.
Sapo përfundoi modeli prej argjile, shtresa të fibrave të qelqit u aplikuan në të. Pasi fibrat e qelqit u thanë, argjila u hoq, duke lënë pas panele të karrocerisë me formë të përsosur dhe të lehta.
I njëjti proces u përdor për të krijuar pjesën e brendshme, duke përfshirë panelin e instrumenteve dhe tunelin qendror.
I gjithë procesi është dokumentuar në një video që zgjat mbi tre orë dhe, pa rrëfim, ofron një përvojë unike. Rezultati përfundimtar është i pabesueshëm.
Kopja është aq bindëse sa ndoshta mund të mashtrojë edhe njohësin më të përvojë të veturave.
Si dëshmi e vëmendjes ndaj detajeve, makina madje ka edhe një krah të pasmë të lëvizshëm, njësoj si Revuelta e vërtetë. Një duartrokitje e madhe për artizanët në Vietnam.