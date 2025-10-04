Lapid: Mundësi e vërtetë për t’i dhënë fund luftës

Lideri i opozitës në Izrael, Yair Lapid, ka deklaruar se ekziston një “mundësi e vërtetë për lirimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës”, pas sinjalizimit të Hamasit se pranon elementët kryesorë të planit të Trump për Gazën.
“Israeli duhet të shpallë se i bashkohet bisedimeve të udhëhequra nga presidenti për finalizimin e marrëveshjes,” shkroi Lapid në X.
Ai shtoi se i ka bërë të ditur administratës amerikane se kryeministri Netanyahu ka mbështetje politike në vend për të vazhduar këtë proces. /mesazhi