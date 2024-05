Librat veprojnë si miqtë tanë më të mirë.

Miqtë janë një nga pjesët më të rëndësishme të jetës sonë. Ne nuk mund ta imagjinojmë jetën tonë pa shoqërinë e një miku të mirë. Në mënyrë të ngjashme, një libër është si një mik i mirë që vazhdimisht na frymëzon të bëhemi versioni më i mirë i vetes. Librat e pasurojnë mendjen tonë me njohuri ashtu si një mik i mirë.

Çdo libër që lexojmë ka fuqinë për të na transformuar në një botë të ndryshme të mbushur me disa personazhe të mahnitshme. Librat mund të rrisin fuqinë e imagjinatës sonë dhe mund të veprojnë si një portë që hap dyert për një botë të bukur me plotë mundësi!

Hoxhë Fidaim Fazliu