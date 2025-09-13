Liderët arabë e myslimanë mblidhen në Katar pas sulmeve izraelite

Katari do të presë të hënën një samit të liderëve arabë dhe myslimanë për të dënuar sulmin izraelit ndaj Dohas dhe për të shprehur solidaritet me shtetin e Gjirit.
Sipas zyrtarit të Ministrisë së Jashtme, Majed al-Ansari, takimi do të shqyrtojë një projekt-rezolutë mbi “sulmin izraelit ndaj shtetit të Katarit”, e cila do të përgatitet në mbledhjen ministrore të së dielës.
Ai theksoi se samiti pasqyron “solidaritetin e gjerë arab dhe islam me Katarin përballë agresionit të turpshëm izraelit dhe refuzimin kategorik të terrorizmit shtetëror të Izraelit”.
Ekspertët vlerësojnë se ky samit synon t’i dërgojë Izraelit një mesazh të qartë. Andreas Krieg nga King’s College London tha se sulmet shihen si “shkelje e paprecedentë e sovranitetit dhe sulm ndaj diplomacisë vetë”, duke shtuar se vendet e rajonit duan të tregojnë se “një agresion i tillë nuk mund të normalizohet”.
Sipas analistëve, pritet një qëndrim më i ashpër ndaj veprimeve të Izraelit dhe një mbështetje më e fortë për kauzën palestineze.