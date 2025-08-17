Liderët kryesorë të BE-së do të marrin pjesë në bisedimet Trump-Zelenskyy në Uashington

Udhëheqësit e lartë evropianë do të udhëtojnë të hënën drejt Uashingtonit për të marrë pjesë në bisedime mbi Ukrainën me Presidentin amerikan Donald Trump dhe Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
Presidentja e BE-së, Ursula von der Leyen, dhe Kancelari gjerman, Friedrich Merz, do ta shoqërojnë Presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, në takimin me Presidentin e ShBA-së, Donald Trump, në Uashington, DC, të hënën, më 18 gusht.
Kryetari i NATO-s, Mark Rutte, Presidenti francez Emmanuel Macron, Kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe Presidenti finlandez Alexander Stubb do të marrin pjesë gjithashtu në takim.
Qeveria gjermane tha se vizita do të shërbejë si një “shkëmbim informacioni” pas takimit të fundit të Trump me Presidentin rus Vlladimir Putin në Alaskë.
“Kancelari Merz do të diskutojë përpjekjet aktuale për paqe me udhëheqësit e shteteve dhe qeverive dhe do të theksojë interesin e Gjermanisë për një marrëveshje të shpejtë paqësore”, tha zëdhënësi i qeverisë Stefan Kornelius në një deklaratë. Ai shtoi se bisedimet do të fokusohen në garanci sigurie, çështje territoriale, mbështetje për mbrojtjen e Ukrainës dhe mbajtjen e presionit të sanksioneve ndaj Rusisë.
Në Helsinki, presidenca finlandeze konfirmoi pjesëmarrjen e Stubb në atë që e quajti “një takim mbi paqen në Ukrainë.”
Ndërkohë, Von der Leyen deklaroi në platformën X se pas pritjes së Zelenskyyt në Bruksel të dielën dhe pjesëmarrjes në konferencën e Koalicionit të Gatshëm, ajo do të udhëtojë drejt Uashingtonit me kërkesë të Zelenskyy për t’iu bashkuar bisedimeve në Shtëpinë e Bardhë.
Elysee dhe agjencia italiane e lajmeve ANSA konfirmuan veç e veç pjesëmarrjen e Macron dhe Meloni.
Të premten, Trump dhe Putin zhvilluan një takim tre-orësh me dyer të mbyllura, ku lideri rus tha se kishin arritur një “kuptim të përbashkët”. Pas takimit, Trump deklaroi se tani është në dorë të Presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe udhëheqësve evropianë “të realizojnë marrëveshjen.”
“U arritën shumë pika, nuk janë shumë, diçka një ose dy çështje mjaft të rëndësishme, por mendoj se mund të arrihen,” tha Trump gjatë një interviste për Fox News pas takimit historik me Putin në Alaskë. “Tani, vërtet është në dorë të Presidentit Zelenskyy për ta realizuar. Dhe do të thoja gjithashtu që vendet evropiane duhet të përfshihen pak, por është në dorë të Presidentit Zelenskyy”, shtoi ai.